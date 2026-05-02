Breakdown – La trappola stasera su Rai 4: trama e cast del thriller con Kurt Russell

Un viaggio nel deserto si trasforma in un incubo senza via d'uscita: quando sua moglie scompare misteriosamente, Jeff si ritrova solo contro bugie e pericoli. Stasera su Rai 4 un thriller teso e coinvolgente.

Questa sera, sabato 2 maggio, in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone Breakdown - La trappola, un cult assoluto del genere thriller avvincente e carico di suspense che ha segnato gli anni '90, diretto da Jonathan Mostow e interpretato da Kurt Russell.

La Trama: Un incubo sotto il sole

Jeff e Amy Taylor sono una coppia comune in viaggio verso una nuova vita in California. Tutto sembra procedere per il meglio finché la loro auto non si guasta nel bel mezzo del nulla. Un camionista apparentemente gentile si offre di dare un passaggio ad Amy fino a un vicino punto di ristoro per chiamare i soccorsi, mentre Jeff resta a guardia del veicolo.

L'orrore ha inizio poco dopo: quando Jeff riesce a riparare l'auto e raggiungere il ristorante, di sua moglie non c'è traccia. Peggio ancora, il camionista nega categoricamente di averla mai incontrata. In realtà l'uomo è il capo di un gruppo di malviventi che, credendo che la coppia sia facoltosa, ha intenzione di estorcergli denaro. Jeff si ritrova solo, senza prove e circondato da sconosciuti ostili, in una corsa disperata contro il tempo per ritrovare Amy.

Kurt Russell, Kathleen Quinlan: e J.T. Walsh

Il Cast principale di Breakdown - La trappola

Il film poggia sulle spalle solide di un protagonista d'eccezione:

Kurt Russell: Nei panni di Jeff Taylor, regala una performance fisica ed emotiva incredibile, passando dalla confusione al puro istinto di sopravvivenza.

Kathleen Quinlan: Interpreta Amy Taylor, la moglie scomparsa.

J.T. Walsh: Nel ruolo del camionista, offre una delle interpretazioni più inquietanti della sua carriera (fu uno dei suoi ultimi film).

Altri personaggi e interpreti:

Jack Noseworthy : Billy

: Billy Rex Linn : Sceriffo Boyd

: Sceriffo Boyd Ritch Brinkley : Al

: Al Moira Harris : Arleen Barr

: Arleen Barr Kim Robillard : Vice sceriffo Len Carver

: Vice sceriffo Len Carver Thomas Kopache : Calhoun

: Calhoun Jack McGee : Barista

: Barista Vincent Berry : Deke Barr

: Deke Barr Helen Duffy: Flo

Kurt Russell e Rex Linn

Curiosità e perché vederlo

Breakdown - La trappola è considerato un piccolo cult del thriller anni '90 per la sua capacità di creare tensione con pochi elementi essenziali.

anni '90 per la sua capacità di creare tensione con pochi elementi essenziali. Il film punta tutto sull'atmosfera e sulla sensazione di isolamento , sfruttando gli scenari desertici per aumentare il senso di vulnerabilità.

, sfruttando gli scenari desertici per aumentare il senso di vulnerabilità. La regia di Mostow è asciutta e senza fronzoli , contribuendo a mantenere alta la suspense dall'inizio alla fine.

, contribuendo a mantenere alta la suspense dall'inizio alla fine. L'interpretazione di Kurt Russell è spesso citata come uno dei punti di forza del film , grazie alla sua capacità di rendere credibile la trasformazione del protagonista da

, grazie alla sua capacità di rendere credibile la trasformazione del protagonista da Il film gioca magistralmente sulla paura dell'isolamento e sull'impotenza di un uomo comune di fronte a una cospirazione rurale.

Dove vedere Breakdown - La trappola in tv e in streaming

Il thriller diretto da Jonathan Mostow andrà in onda stasera, sabato 2 maggio 2026 alle 21:20 su Rai 4. Breakdown - La trappola sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola.