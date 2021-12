Braven - Il coraggioso: dove è stato girato il film?

Braven - Il coraggioso è un film del 2018, diretto da Lin Oeding e con protagonisti Jason Momoa, Stephen Lang e Garret Dillahunt, girato prevalentemente a Terranova, in Canada. Secondo quanto riferito dalla CBC, il regista ha rivelato che la prima volta che ha visto le immagini del luogo ha immediatamente capito che sceglierlo come location principale sarebbe stato un gioco da ragazzi.

Oeding ha capito subito che al fine di rappresentare al meglio la sensazione di isolamento, fondamentale per creare la suspense della pellicola, non c'era location migliore della selvaggia isola di Terranova, in Canada: il Newfoundland è stata la scelta ideale per girare questo thriller sospeso tra alti livelli di tensione ed emozioni forti.

Terranova è una meta molto conosciuta, oltre che dai canadesi, anche dai turisti europei essendo la destinazione delle vacanze per eccellenza: il Newfoundland, infatti, è un territorio di rara bellezza, caratterizzato da paesaggi montani che in inverno si coprono di neve e che in estate offrono infiniti svaghi e paesaggi di rara bellezza.

L'isola è un posto incredibile da esplorare ed è letteralmente unica rispetto al resto del Canada: se stai cercando escursioni mozzafiato, animali, paesaggi incredibili, cibo fantastico o la perfetta atmosfera natalizia, Terranova è indubbiamente il posto che fa per te.