Braven - Il coraggioso: stasera su Italia1 il film con Jason Momoa

Jason Momoa grande protagonista stasera su Italia 1, dalle ore 21:20, con il film Brven - Il coraggioso, diretto nel 2018 da Lin Oeding e scritto da Mike Nilon e Thomas Pa'a Sibbett.

Il padre di Joe, un taglialegna che lavora sulla frontiera tra Stati Uniti e Canada, è affetto da demenza e dopo aver scambiato una donna per sua moglie finisce coinvolto in una rissa. Joe (Jason Momoa), sconvolto, decide di passare un po' di tempo con suo padre e sua figlia Charlotte (Sasha Rossof) nella loro baita di montagna.

Ma un gruppo di trafficanti di droga ha nascosto il carico di cocaina proprio nella baita.

Joe è in casa con i suoi cari quando i criminali si accorgono della loro presenza, decidendo di uccidere chiunque, anche in maniera involontaria, possa interferire con il traffico di droga...