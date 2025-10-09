Bradley Cooper affiancherà Margot Robbie nel cast del prequel di Ocean's Eleven?

Warner Bros sembra stia per raggiungere un accordo con Bradley Cooper e l'attore sarebbe vicino ad accettare un ruolo nel film prequel di Ocean's Eleven.

Nel progetto è già da tempo coinvolta Margot Robbie che sarà impegnata come interprete e produttrice, tramite la sua LuckyChap.

Il coinvolgimento della star nel prequel

Alla regia del nuovo capitolo del franchise sarà impegnato Lee Isaac Chung, recentemente dietro la macchina da presa di Twisters (di cui potete leggere la nostra recensione).

Bradley Cooper conosce Margot Robbie da molti anni e da tempo le due star stavano cercando un progetto per collaborare insieme. L'attore ha quindi incontrato il regista pochi giorni fa e tra i due si sarebbe stabilito il giusto feeling.

L'attore, prima di essere impegnato sul set del progetto, dovrebbe iniziare il lavoro previsto su Bullitt, il nuovo lungometraggio diretto da Steven Spielberg. Tra i prossimi film in cui sarà coinvolto c'è anche Is This Thing On?, di cui è regista e protagonista, che verrà presentato al New York Film Festival.

I nuovi film del franchise

Le riprese del prequel di Ocean's Eleven dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2026 e la trama è ancora avvolta dal mistero.

Carrie Solomon ha scritto la sceneggiatura basandosi sui personaggi creati da George Clayton Johnson e Jack Golden Russell.

Nella giornata di ieri, George Clooney ha inoltre confermato che Warner Bros ha approvato il budget e si è quindi vicini al via libera alla produzione di Ocean's 14. Nel cast dovrebbero tornare anche altre star come Brad Pitt e Julia Roberts, tuttavia per ora non c'è ancora alcuna certezza riguardante il nome del regista che si occuperà del lavoro dietro la macchina da presa.

Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana prima di avere delle notizie certe sui due progetti del franchise.