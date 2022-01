Bradley Cooper: il giocattolo di Ghostbusters che ha deluso sua figlia a Natale

La figlia di Bradley Cooper non era molto contenta del suo regalo di Natale: l'attore 47enne è apparso nell'episodio di martedì del Late Show With Stephen Colbert e ha parlato della delusione di sua figlia di quattro anni, Lea, riguardo al suo tanto atteso regalo.

"Per tutti quelli di voi che hanno figli: spingono moltissimo quell laser di Ghostbusters, non è vero? Lo vedo continuamente, in ogni pubblicità tra i cartoni animati... quindi lei lo voleva, lo voleva davvero", ha spiegato Cooper. "E come tanti bambini ha ottenuto ciò che voleva."

Dopo aver ricevuto il suo regalo di Natale, però, Lea ha chiesto: "'Dov'è il laser, però papà'?" Al che il padre ha spiegato che: "'È solo un piccolo oggetto di plastica ma cattura veramente i fantasmi se lo usi!'", prima di scherzare: "Ho fallito, lei voleva quello vero".

"Pensavo fossi una grande star, papà", ha scherzato Colbert, suscitando l'ilarità del pubblico e dello stesso Bradley Cooper che in seguito, durante l'intervista, ha ammesso sommessamente di essersi reso conto di aver "profondamente deluso sua figlia."