Brad Pitt a Venezia 2019: le foto sul red carpet

Brad Pitt manda in delirio Venezia 2019: il divo è al festival insieme a Ruth Negga e Liv Tyler per presentare il film di James Gray Ad Astra: le foto dal red carpet.

Brad Pitt a Venezia 2019 e la giornata è un delirio, tra fan e fotografi le nostre foto sul red carpet e al photocall mostrano il divo di Ad Astra e C'era una volta a... Hollywood (entrambi in sala a settembre) rilassato e a suo agio.

Il Lido, già dalle prime ore della mattina, è stato messo sotto assedio da uno stuolo di fan e curiosi che avevano in mente un solo nome: Brad Pitt. Il divo è arrivato ieri in laguna per prendere parte nella giornata di oggi alla presentazione del film Ad Astra di James Gray. Con lui il regista e le attrici Ruth Negga e Liv Tayler. Il photocall dell'ora di pranzo è stato di sicuro uno dei più affollati di sempre, i fotografi riempivano ogni spazio possibile in attesa del ricco cast che, terminata la conferenza stampa, ha posato davanti a quel muro di flash accecanti. La sera è stato il momento del tanto atteso red carpet Dove Brad Pitt si è dimostrato molto disponibile con pubblico e fan in delirio, rilasciando più autografi che ha potuto e concedendo qualche selfie.

Ad Astra, Brad Pitt: "Sex symbol io? Passiamo alla prossima domanda"

Il film con Brad Pitt arriverà in sala il 26 settembre 2019, qui al Lido non ha convinto completamente la critica che in alcuni casi si è dimostrata piuttosto fredda. Ne abbiamo parlato anche noi nella nostra recensione di Ad Astra.