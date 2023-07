Brad Pitt in tenuta da pilota a Silverstone nelle prime foto del film sulla Formula 1, svelato il plot

Il weekend di Brad Pitt dedicato ai motori. L'attore è stato avvistato al Gran Premio di Silverstone, in Inghilterra, dove si è unito ad alcuni piloti di Formula 1 sulla griglia per girare alcune scene del suo nuovo film.

In perfetta tenuta da corsa, Brad Pitt è stato raggiunto dal suo co-protagonista Damson Idris, anche lui in tuta, mentre uscivano sulla griglia per ascoltare l'inno nazionale. Sorridente e rilassato, il divo ha chiacchierato con i veri piloti e si è fermato a salutare alcuni giovani fan in pista.

Brad Pitt: 5 ruoli da versatile attore action

Primi dettagli del film di Brad Pitt sulla Formula 1

In un'intervista con Sky Sports F1, Pitt ha offerto alcuni primi dettagli sul misterioso film. Ecco cosa ha dichiarato:

"L'atmosfera è incredibile, così come farne parte e raccontare questa storia. I team ci hanno aperto le porte. Interpreto un uomo che, dopo aver corso negli anni '90, ha avuto un terribile incidente e si è ritirato per dedicarsi ad altro. Il suo amico, interpretato da Javier Bardem, il proprietario della squadra, lo contatta. Sono ultimi in griglia, non hanno segnato un punto. Ma hanno un giovane fenomeno, interpretato da Damson Idris, sotto contratto. Non avete mai visto una tale velocità sullo schermo, il girato è davvero eccitante. Non ero nervoso quando ero in pista oggi, ci siamo preparati bene. Ci sono un paio di curve in cui posso vedere le tribune, ma ero concentrato sulle traiettorie. Ho potuto apprezzare l'esperienza di guida quando ero sui rettilinei. Vogliamo che il film risulti il più autentico possibile. Lewis vuole che rispettiamo lo sport, che lo mostriamo davvero per quello che è. Da esterno, non avevo idea di cosa servisse per essere un pilota. L'aggressività e la destrezza, ne ho così tanto rispetto".

A quanto anticipato dai rumor, il film con Brad Pitt diretto da Joseph Kosinski dovrebbe intitolarsi Apex. Prodotto da Apple Studios in collaborazione con F1, è stato girato in parte nei giorni del Gran Premio di Silverstone, sfruttando la presenza dei veri piloti e del pubblico. Brad Pitt interpreta Sonny Hayes, un pilota in pensione che torna alle corse di F1 per aiutare ad addestrare una giovane star emergente, interpretata da Damson Idris. Apex è scritto da Ehren Kruger e prodotto da Jerry Bruckheimer.

Grande fan della F1 nella vita reale, Brad Pitt era stato avvistato al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, in Texas, lo scorso ottobre, dove si è intrattenuto con il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, che è co-produttore del film, e con il CEO di Apple Tim Cook.