Brad Pitt: sorpresa in TV per una cara amica e lui si commuove

Durante un nuovo programma TV, Brad Pitt ha partecipato alla sorpresa per un'amica, la sua storica truccatrice Jean Black: ecco come è andata.

Brad Pitt è si è commosso, durante un episodio di un nuovo show prodotto dagli ideatori di Property Brothers, dopo aver fatto una sorpresa ad una sua amica di vecchia data: la sua storica truccatrice Jean Black.

La superstar cinquantaseienne, che si è aggiudicata quest'anno il suo primo (e meritato) premio Oscar, si è unita a Drew e Jonathan Scott per il loro nuovo programma televisivo, Celebrity IOU, che sarà presentato in anteprima lunedì, e così facendo è riuscito a trasformare il garage della casa di Santa Monica di Jean in una lussuosa casa per gli ospiti. Brad Pitt non ha soltanto aiutato lo staff nelle scelte relative al design della nuova casa, ma si è anche rimboccato le maniche per fare alcuni lavori di demolizione dichiarando: "Se non sto costruendo qualcosa mi sento morire dentro."

L'attore ha parlato del suo rapporto con l'esperta truccatrice dopo averla scelta per una ristrutturazione domestica a sorpresa. Brad ha detto: "Lei è la mia famiglia, siamo come fratello e sorella. Per me è sempre stata una delle persone più importanti della mia vita." Jean era partita per tre settimane e i fratelli Scott hanno iniziato subito a ristrutturare il suo garage a Santa Monica, in California, trasformandolo in una suite completa di camera da letto, cucina e bagno. Hanno anche aggiunto una zona dedicata al trucco e Brad è stato più che felice di aiutarli nei lavori.

Brad Pitt ha dichiarato: "Adoro i suoni di un cantiere, personalmente scelgo di dare la precedenza al tatto, in effetti preferisco che il design inizi dai materiali stessi e non dall'arredamento o dalla decorazione. Vedere come i materiali si relazionano l'uno con l'altro e la sensazione che riescono a darti quando ti trovi lì in mezzo, questo è l'aspetto che preferisco."

Durante l'episodio la truccatrice ha dichiarato: "Conosco la generosità di Brad e fidatevi: è infinita. Ma questo... questo è davvero troppo. Il suo gesto mi ha colpito molto, non potrò mai ringraziarti abbastanza. Ti voglio bene Brad." Al che la star Hollywoodiana non è riuscita a trattenere le lacrime. In seguito i due hanno parlato del momento più imbarazzante della loro carriera: quando la truccatrice ha dovuto appplicare del make up sul sedere di Brad Pitt durante le riprese di Troy. Jean ha ammesso: "Ogni volta che ci ritroviamo a parlare di quell'episodio non siamo in grado di guardarci negli occhi."