Brad Pitt: la truccatrice gli applicò del fondotinta sul sedere nel 1994, ecco perché

Sul set di Vento di passioni, datato 1994, la truccatrice storica di Brad Pitt, Jean Black, si è dovuta dedicare anche al sedere dell'attore: scopriamo insieme perché! Da Fight Club a C'era una volta a Hollywood, l'attore neo Premio Oscar è senz'altro noto per la vasta varietà di ruoli scelti durante la carriera.

Secondo il New York Post, Brad Pitt racconterà questo aneddoto divertente durante un episodio della serie Celebrity IOU, in cui i fratelli Scott - volti celebri della tv americana dedicata alle case - aiuteranno diverse celebrità a omaggiare le personalità, spesso invisibili al grande pubblico, a cui i personaggi sono più legati con una ristrutturazione completa della casa. Nel caso di Brad, la scelta è ricaduta sulla sua amica e truccatrice Jean Black, protagonista di un divertente aneddoto.

La locandina di Vento di passioni

Nel 1994 sul set di Vento di passioni, la makeup artist si è dovuta concentrare parecchio sul fondoschiena di Brad Pitt, perché il regista aveva bisogno di rendere evidente la linea dell'abbronzatura, che doveva finire là dove iniziava un'ipotetica biancheria intima. L'attore ha dichiarato: "Quando questo argomento esce fuori, non riusciamo a guardarci negli occhi. Lei è come una famiglia, siamo come fratello e sorella, è una persona che ha davvero un grande ruolo nella mia vita."

Brad Pitt: i 10 migliori film di un premio Oscar

Nel 2017 la Black ha parlato del suo rapporto con Brad in un'intervista col magazine GQ, dichiarando: "Ho passato con Brad dai suoi primi passi nell'industria fino a ora, la vita ha portato cose splendide ma anche cose devastanti. La cosa bella è che tu sei lì con questa persona e c'è un legame, è una cosa molto bella, lui è uno splendido essere umano". Lo show Celebrity IOU debutta il 13 aprile negli Stati Uniti e vedrà protagonisti di puntata tanti volti noti del mondo dello spettacolo: Michael Bublé, Viola Davis, Melissa McCarthy, Rebel Wilson e Jeremy Renner.