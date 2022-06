Brad Pitt ha smesso di bere e di fumare durante la pandemia: "Non riesco a controllarmi"

Durante una recente intervista di GQ, Brad Pitt ha rivelato di aver smesso di bere e di fumare isolandosi e 'nascondendosi' in casa per quasi tutta la pandemia.

Brad Pitt, una nuova intervista con GQ, ha recentemente parlato dei cambiamenti che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, rivelando di aver smesso di bere e di fumare dopo essersi "praticamente nascosto" nella sua casa di Los Angeles per quasi tutta la pandemia.

Masticando una mentina alla nicotina, Pitt ha spiegato al giornalista della celeberrima rivista che ha dovuto smettere di fumare sigarette durante la pandemia dopo aver realizzato di non possedere la forza di volontà necessaria per "controllare" i suoi vizi.

"Non ho quella capacità di fumarne solo una o di berne solo due giorno", ha spiegato l'attore e produttore 58enne. "Non è una delle mie capacità purtroppo. Se inizio poi ci do dentro e finisco per esagerare. Ho perso i miei privilegi e non posso più farlo".

Brad Pitt ha continuato spiegando che dopo che la sua ex, Angelina Jolie, ha chiesto il divorzio nel 2016, è diventato sobrio e per un anno e mezzo ha frequentato gli Alcolisti Anonimi. Tuttavia, l'attore ricorda ancora con nostalgia come fumare una sigaretta "al mattino, con il caffè, fosse semplicemente delizioso".