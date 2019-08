Brad Pitt, che fame: le scene dei film in cui mangia in un mashup video

C'era una volta a Hollywood, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt a Cannes 2019

Brad Pitt e le scene dei film in cui mangia: l'attore è protagonista di un buffo video pubblicato da IMDb sul proprio canale YouTube, dove vediamo uno dei più curiosi tratti ricorrenti dei suoi vari personaggi: l'appetito.

Ebbene sì, il mashup di quasi un minuto e mezzo è interamente dedicato alle numerose scene in cui Brad Pitt mangia nel corso della sua carriera, dal 1989 arrivando a oggi: una delle prime scene di C'era una volta a... Hollywood, il film di Quentin Tarantino prossimamente nelle sale italiane, lo mostra intento a trangugiare il sedano servito con il suo drink mentre Leonardo DiCaprio si intrattiene con Al Pacino per parlare delle proprie scelte professionali.

In alcuni casi, le abitudini alimentari di Brad Pitt sono parte integrante delle trame dei film, o quasi: in Vi presento Joe Black, dove l'attore incarna l'omonimo personaggio che è in realtà la Morte sotto mentite spoglie, ha un ruolo importante il suo inspiegabile interesse per il burro di arachidi, che lui chiede persino di poter mangiare senza che sia abbinato ad altri alimenti.

In Ocean's Eleven invece fu lo stesso Pitt a proporre che Rusty Ryan avesse continuamente tra le mani qualcosa da mangiare in fretta, dato che le sue attività criminali gli negherebbero il tempo per un pasto vero e proprio, al punto che alla fine del film è affetto da un leggero bruciore di stomaco dopo aver mandato giù una "schifezza" di troppo (questa running gag continua nei due sequel). Un altro momento cult è quello in Burn After Reading - A prova di spia, dove Pitt beve molto rumorosamente una bibita mentre aspetta in macchina, così come quello in Mr. and Mrs. Smith dove lui e Angelina Jolie si provocano a vicenda mentre sono a tavola. Anche questo è presente nel supercut video, insieme a spezzoni tratti da pellicole di vario genere come Troy, Spy Game e L'arte di vincere - Moneyball.