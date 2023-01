Brad Pitt ricorda la prima scena di sesso: "Ero solo io che mi rotolavo in un fienile"

L'attore ha ricordato a distanza di parecchi anni la prima scena di sesso girata per un film.

Nel corso di una recente intervista a W Magazine, Brad Pitt ha ricordato la sua prima esperienza con una scena di sesso nella sua carriera.

La scena in questione si sarebbe svolta nel corso di un episodio di Dallas, celebre serie anni '80. "Dovevo solo rotolarmi all'interno di un fienile. Solo io che mi rotolavo e divertivo in mezzo al fieno".

Proseguendo nell'intervista, Pitt, che attualmente sta promuovendo l'uscita del film Babylon di Damien Chazelle, ha ricordato anche la sua scena hot con Geena Davis nel film Thelma & Louise di Ridley Scott nel 1991:

"Sì, è stato il mio esordio in serie A, immagino. Geena era così dolce, gentile e delicata. Quella scena d'amore mi pare sia andata avanti per due giorni di riprese. Lei si è presa cura di me".

Babylon uscirà il 20 gennaio prossimo nelle sale italiane. Insieme a Pitt, anche Margot Robbie e Tobey Maguire.