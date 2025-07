Brad Pitt ha provato a usare il "metodo" mangiando fagioli sul set con conseguenze catastrofiche

Brad Pitt, nel corso della sua partecipazione al podcast "New Heights", ha raccontato la storia di quando ha cercato di adottare il "metodo" di recitazione sul set con risultati catastrofici.

L'esperienza riguardava uno dei primi ruoli ottenuti in carriera dalla star. In una scena doveva mangiare un piatto di fagioli. Pitt prese la cosa molto seriamente e adottò uno stile immersivo, cercando di essere un attore serio, ripresa dopo ripresa.

"Stiamo girando in questo piccolo caffè", ha raccontato Pitt. "È pieno di troupe, quindi ci sono circa 60 persone lì dentro. Fa caldo. Non si riesce a respirare. Il mio personaggio non mangiava da giorni e prende il suo grande piatto di fagioli, il primo piatto di fagioli e pancetta. E io pensavo: 'metodo', volevo fare le cose per bene. Ho appena mangiato questo piatto di fagioli. Alla seconda ripresa, faccio la stessa cosa. Alla terza e alla quarta anche. Poi qualcosa mi ha colpito".

E poi... qualcosa è andato storto!

Brad Pitt a Silverstone durante le riprese del suo film sulla Formula 1

"Non potevo fare nulla. Ero bloccato sulla sedia", ha continuato Pitt. "E la natura ha fatto il suo corso. Poi non c'era più nulla. Ho pensato: 'Oh, fantastico. Me la sono cavata. E poi all'improvviso l'intera troupe... si è sentita male ed è fuggita dal bar".

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt, George Clooney in una foto del film

Ironia della sorte, Pitt è diventato celebre per le scene in cui lo si vede mangiare. Esistono persino supercuts su YouTube dedicati alle scene in cui i suoi personaggi mangiano. Uno di questi video, intitolato "15 minuti di Brad Pitt che mangia", ha 2,7 milioni di visualizzazioni. Il premio Oscar ha confessato che non capisce perché il cibo sia diventato un identificativo della sua carriera, visto che tutti mangiano.

Pitt è attualmente al cinema con F1, che ha debuttato la scorsa settimana con un incasso di 144 milioni di dollari consegnando alla Apple la sua più grande apertura al box-office. A quanto pare si sta già pianificando un potenziale sequel della pellicola.