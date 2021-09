Brad Pitt protagonista del nuovo spot De'Longhi diretto da Damien Chazelle (VIDEO)

De'Longhi ha appena annunciato il lancio della sua prima campagna pubblicitaria su scala globale con un video, che ha come protagonista Brad Pitt, la cui regia è stata affidata a Damien Chazelle. Oltre alla due superstar di fama mondiale lo spot di De'Longhi vede coinvolti anche altri due premi Oscar: il direttore della fotografia Linus Sandgren e l'autore delle musiche Justin Hurwitz.

"Brad Pitt incarna alla perfezione lo spirito dell'azienda, internazionale e coraggiosa, e al contempo elegantemente discreta". Ha commentato Massimo Garavaglia, CEO del Gruppo De'Longhi, in riferimento alla scelta del testimonial. Lo spot, di qualità cinematografica, trasmette un profondo senso di autenticità che corrisponde all'anima profonda di De' Longhi, brand di successo ma legato alle radici, alla passione tutta italiana per l'armonia e l'eleganza eppure lontana dagli stereotipi.

"De' Longhi è cresciuta in maniera straordinaria negli ultimi anni, e la produzione di macchine da caffè ha ormai assunto un ruolo centrale in questa crescita," continua Garavaglia. "Brad ci è sembrato l'ambassador perfetto per raccontare De' Longhi al mondo perché, come ho detto in precedenza, incarna alla perfezione lo spirito dell'azienda."

"Quando ho visto che cosa aveva fatto Damien e ho guardato queste immagini di Brad, che qui appare più cool che mai, mi sono messo subito al lavoro per creare il pezzo con le giuste vibrazioni". Ha dichiarato Hurwitz, che ha creato una colonna sonora originale per lo spot.

Nella campagna si è pensato di raccontare un giorno nella vita di Brad Pitt: lo si vede acquistare dei chicchi di caffè a inizio giornata, girare per le strade di Los Angeles a bordo della sua moto e fermarsi al distributore per fare benzina, fin quando, a conclusione di questa piacevole normalità, arriva quel momento che tutti aspettiamo: un buon caffè, o cappuccino, per conto nostro. Un momento perfetto.