Brad Pitt, la prima foto del suo nuovo film sulla Formula 1: svelato il titolo

Finalmente sappiamo qualcosa in più sul nuovo film di Brad Pitt ispirato al mondo della Formula 1, come ad esempio il titolo... Guardiamo insieme la prima foto dal set della pellicola.

Che Brad Pitt avrebbe guidato un'auto della Formula 1 in occasione del suo prossimo progetto cinematografico era già cosa nota, ma grazie a Twitter oggi abbiamo qualche piccolo dettaglio in più sul film prodotto da Lewis Hamilton e Jerry Bruckheimer e diretto da Joseph Kosinski che avrà l'attore Premio Oscar come protagonista.

Brad Pitt, il regista di Top Gun: Maverick e Lewis Hamilton lavorano a un film sulla Formula 1

"Reminder: le riprese di Apex saranno in corso a Silverstone questo weekend durante il British GP" si legge infatti in un tweet di Vincenzo Landino (The Qualifier), nel quale ci viene anche mostrata un'importante location... "Brad Pitt ha persino il suo garage personale".

Sembra dunque che Apex sarà il titolo della pellicola che dovrebbe vedere nel suo cast anche Tobias Menzies, Kerry Condon, Javier Bardem e Damson Idris.

Le prime scene verrano quindi girate nel fine settimana a Silverstone, in concomitanza con la reale gara automobilistica in programma per quei giorni. Secondo quanto riportato da Crash, tuttavia, le riprese non interferiranno con l'evento.