Brad Pitt: Jim Jefferies rivela "com'è veramente" la star hollywoodiana nella vita privata

Vi siete mai chiesti come sia veramente Brad Pitt nella vita reale? Bene, Jim Jefferies ha deciso di dare una risposta definitiva a questa domanda: il comico australiano ha incontrato la star diverse volte negli ultimi anni, da quando l'attore si è unito al cast del suo show interpretando un personaggio chiamato The Depressing Weatherman.

"Brad Pitt è tutto ciò che speri che sia nella vita vera. È l'uomo più bello del mondo ed è super gentile. E molto umile e per niente arrogante, è uno con i piedi per terra. Capisci cosa intendo?", ha rivelato Jefferies durante l'ultimo episodio di un podcast chiamato I've Got News For You.

Alcuni anni fa, Jefferies ha spiegato a Conan O'Brien come Pitt fosse diventato una guest star ricorrente nel suo programma, il Jim Jefferies Show. "Un giorno Brad Pitt mi chiama", ha raccontato Jefferies a O'Brien. "E mi dice gli piace il mio stand-up. Poi continua e mi fa: 'Voglio apparire nel tuo show'".

Dopo aver parlato di Brad Pitt, il comico ha rivelato che gli A-listers di Hollywood sono stati tutti "persone davvero gentili", per poi prendere come esempio Russell Crowe: "Lui è una delle persone più carine e caritatevoli che abbia mai incontrato. Finora, non ho incontrato una persona famosa che mi abbia deluso."