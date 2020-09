Brad Pitt e Jennifer Aniston recitano insieme: ecco il video della loro reunion per beneficienza

Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno recitato insieme in occasione di una lettura dello script di Fuori di testa che ha potuto contare sulla partecipazione di numerose star, tra cui anche Sean Penn, Julia Roberts e Morgan Freeman.

Come prevedibile l'attenzione dei fan si è concentrata sulla reunion degli ex coniugi, protagonisti di un divertente momento di seduzione che ha suscitato l'ilarità anche degli altri partecipanti.

Dane Cooke ha organizzato la lettura dello script di Fast Times at Ridgemont High (Fuori di testa), film scritto da Cameron Crowe e diretto da Amy Heckerling.

Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno interpretato i ruoli avuti sul grande schermo da Phoebe Cates e Judge Reinhold e si sono salutati affettuosamente per cognome, prima di iniziare la loro performance.

All'evento online, organizzato per raccogliere fondi a favore di chi sta aiutando le famiglie delle vittime e chi è in difficoltà a causa del COVID-19, hanno partecipato anche Dane Cook, Morgan Freeman, Henry Golding, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Jimmy Kimmel, Julia Roberts, Sean Penn, John Legend e Ray Liotta.

L'organizzazione di Penn, CORE (Community Organized Relief Effort), REFORM Alliance potranno sfruttare i risultati davvero incredibili ottenuti dall'evento virtuale.