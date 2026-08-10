Brad Pitt, la confessione shock: “Ho avuto pensieri suicidi per un periodo particolare della mia vita”

In una lunga intervista a Esquire, l'attore ha raccontato il periodo più difficile della sua vita e il dolore che lo ha portato, per un breve periodo, ad avere pensieri suicidi.

Il divorzio da Angelina Jolie ha avuto grosse ripercussioni sulla salute mentale di Brad Pitt. In una lunga intervista concessa a Esquire, pur non avendo mai nominato l'ex moglie, l'attore sembra aver chiaramente fatto riferimento a quel periodo della sua vita parlando addirittura di pensieri suicidi.

L'attore premio Oscar - che rivedremo a novembre al cinema ne Le avventure di Cliff Booth - ha affermato di essere un "ottimista congenito", una caratteristica che l'ha aiutato molte volte ma che qualche volta lo ha portato anche a esporsi ingenuamente alle difficoltà. A questo proposito, Pitt ha ricordato una battuta ricorrente del suo amico David Fincher, secondo cui il suo problema sarebbe stato quello di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, anche quando, in realtà, "è mezzo pieno di urina".

F1: un'immagine di Brad Pitt

C'è però stata un'eccezione nella sua vita, un momento buio che, senza rivelare troppo, Brad Pitt ha detto al giornalista Ryan D'Agostino essere legato a "cose di famiglia". "Non ho mai avuto pensieri suicidi, tranne che per un breve periodo. E in quel breve periodo pensavo semplicemente che non ce l'avrei fatta, non riuscivo a vedere una via d'uscita".

L'attore ha raccontato quel momento con estrema lucidità, precisando di non aver avuto intenzione di mettere in atto quei pensieri. Tuttavia: "Il dolore era così opprimente che... Non avevo intenzione di farlo davvero, ma riuscivo a sentire il freddo dell'acciaio di un proiettile nella mia testa, e sembrava un sollievo".

Quella sensazione gli aveva fatto comprendere per la prima volta che cosa potesse significare arrivare a pensare al suicidio: "Ho pensato 'Oh, okay, adesso capisco'. Capisco il suicidio, nel senso che è semplicemente sollievo. È semplicemente cercare sollievo dal dolore. Ma penso anche che abbiamo incredibili istinti di sopravvivenza. E per me, è scattato subito".

Brad Pitt e Angelina Jolie nel giorno del loro matrimonio, accanto ai figli

Brad Pitt e Angelina Jolie si erano conosciuti sul set di Mr. and Mrs. Smith nel 2005, quando lui era ancora sposato con Jennifer Aniston. Nel 2006 avevano accolto la loro prima figlia, Shiloh Nouvel, e nel 2008 i due gemelli Vivienne e Knox. Con il matrimonio del 2014, Brad Pitt è diventato padre di altri tre bambini, Maddox, Zahara e Pax, precedentemente adottati dall'attrice.

Due anni più tardi, nel 2016, la coppia ha annunciato la separazione, a cui sono seguiti anni di battaglie legali e veleni. Dichiarati single nel 2019, il divorzio è stato formalizzato soltanto nel dicembre 2024. Risale allo stesso anno l'ufficializzazione della relazione con l'imprenditrice Ines de Ramon, sua attuale compagna.