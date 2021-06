Brad Pitt: la sua evoluzione nei film dagli anni '80 ad oggi, in un video virale

Brad Pitt ha milioni di fan in tutto il mondo quindi non c'è da stupirsi che un fan account turco della superstar statunitense abbia recentemente postato su Instagram un video, che è immediatamente divenuto virale, relativo all'evoluzione dell'attore dagli anni '80 ad oggi.

Il video consiste in una lunga carrellata di primi piani di Pitt che inizia, nel 1987, con la serie televisiva I quattro della scuola di polizia, in cui figurava anche Johnny Depp. In seguito appaiono sullo schermo tutti i ruoli più celebri dell'attore, l'ultimo dei quali è quello di Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood.

La didascalia del filmato consiste in una domanda diretta: "Quante migliaia di like pensate che sia giusto che questo video ottenga per l'impegno profuso nel realizzarlo?" Un fan ha risposto alla domanda con le seguenti parole: "Il vostro lavoro è sempre eccellente e Brad è il mio idolo."

Il video ha totalizzato più di 280.000 visualizzazioni e 2000 commenti e all'interno del profilo Instagram, la cui biografia recita 'questa è una fan page dedicata al talentuoso Brad Pitt e non è in alcun modo affiliata all'attore', si trovano molti altri video originali e svariate foto di Pitt.