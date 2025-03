Brad Pitt sarà nuovamente diretto da David Fincher in un film prodotto per Netflix?

Alcune indiscrezioni sostengono che Brad Pitt e David Fincher lavoreranno insieme per la quarta volta in occasione di un film prodotto per Netflix.

Il regista David Fincher e Brad Pitt potrebbero collaborare di nuovo per la quarta volta in occasione del progetto che il filmmaker sta sviluppando per Netflix.

L'attore ha, in precedenza, recitato in Seven, Fight Club e Il Curioso Caso di Benjamin Button, lungometraggi molto amati dal pubblico e della critica.

Una nuova collaborazione tra Fincher e Pitt?

Il film di David Fincher, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe un sequel di un progetto che non aveva diretto. Tutti i dettagli sono attualmente avvolti dalla mistero e bisognerà quindi attendere per scoprire se Brad Pitt sarà coinvolto e con quale ruolo.

Brad Pitt potrebbe essere la star del film

Il regista, in questi mesi, starebbe inoltre sviluppando una versione americana di Squid Game, la serie coreana che ha stabilito record di visualizzazioni su Netflix.

Fincher ha un accordo con la piattaforma di streaming fin dal 2013, quando è iniziata la produzione di House of Cards. Successivamente la partnership ha portato alla realizzazione di Mindhunter, di cui sono state prodotte due stagioni, e del film The Killer, con star Michael Fassbender.

Gli impegni della star

Brad Pitt, nei prossimi mesi, sarà impegnato nella promozione del film ambientato nel mondo della Formula 1 che è stato diretto da Joseph Kosinski. In questo periodo, inoltre, è al lavoro sul set di Heart of the Beast, l'action movie di David Ayer in cui interpreta un ex membro delle Forze Speciali che deve sopravvivere insieme al suo cane dopo un incidente aereo nel cuore della natura selvaggia dell'Alaska.

Il film è prodotto da Damien Chazelle e Olivia Hamilton con la loro Wild Chickens Productions, nell'ambito dell'accordo di first-look con Paramount. Ayer produrrà con la sua Crave Films, insieme alla Temple Hill Entertainment, mentre Brad Pitt, due volte vincitore dell'Oscar, produrrà attraverso la sua Plan B.