Brad Pitt commenta la truffa alla donna francese: "Terribile approfittarsi del legame tra i fan e le star"

Brad Pitt ha commentato la triste vicenda che riguarda una donna francese di 53 anni truffata per 850.000 dollari da qualcuno che si spacciava. La notizia è diventata virale in poco tempo ed è stata raccontata domenica nel programma Sept à huit.

Durante la trasmissione, Anne, un'interior design, era convinta di avere da più di un anno una relazione a distanza con l'attore e produttore di Hollywood.

La dinamica della truffa organizzata usando il nome Brad Pitt

Anne era sposata con un milionario francese, ed era in vacanza con i suoi figli a Tignes, nelle Alpi francesi. In quel periodo, decise di scaricare Instagram per pubblicare le foto della sua settimana bianca.

Il truffatore si è finto inizialmente la madre di Pitt, dicendole che il figlio aveva bisogno di qualcuna come lei. Successivamente, Anne ha iniziato a ricevere foto realizzate con l'intelligenza artificiale e messaggi appassionati dal falso Brad Pitt, che ha finito per chiederle 1 milione di dollari per un'operazione ai reni che lui sarebbe stato impossibilitato a sostenere a causa dei conti bloccati dal divorzio con Angelina Jolie.

Primo piano di Brad Pitt in Ocean's Thirteen

Impegnata nel divorzio dal marito, Anne ha consegnato 850.000 dollari dei fondi ricevuti dalla separazione al truffatore, il quale le inviava foto fake di Pitt dal letto di un ospedale. La donna si è accorta della truffa quando il vero Brad Pitt ha ufficializzato la sua relazione con Ines de Ramon.

Il commento di Brad Pitt e la precisazione della signora truffata

Attraverso un portavoce, Brad Pitt ha dichiarato:"È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità. Questo è un importante promemoria per non rispondere ai messaggi online non richiesti, specialmente da attori che non sono presenti sui social network".

La signora Anne ha voluto fare una precisazione, in merito anche alla trasmissione in cui ha raccontato la sua storia e dopo la quale ha subito bullismo sui social:"Voglio precisare che non ho mai tradito mio marito in vita mia, perché sono una donna premurosa. Non sono pazza né ingenua, come alcune persone dicono o scrivono sui social network. Volevo solo aiutare qualcuno e sì, sono stata truffata. È per questo che ho deciso di raccontare la mia storia, perché non sono l'unica in questa situazione".