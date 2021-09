Brad Pitt e Bradley Cooper si godono una partita di tennis agli US Open (FOTO)

Ieri, domenica 12 settembre, Brad Pitt e Bradley Cooper hanno deciso di godersi una partita di tennis assieme presso gli US Open.

Brad Pitt e Bradley Cooper, definiti come gli "scapoli d'oro" da alcune testate giornalistiche, sono stati recentemente paparazzati mentre si godevano una partita di tennis agli US Open domenica 12 settembre. I due attori sono stati fotografati seduti fianco a fianco all'USTA Billie Jean King National Tennis Center di New York.

Pitt, 57 anni, indossava un cappello bianco e una camicia a maniche lunghe blu, mentre Cooper, 46 anni, sfoggiava un paio di pantaloni e una camicia di jeans. La loro uscita pubblica assieme è arrivata quasi due anni dopo che il nativo dell'Oklahoma ha ringraziato Cooper per averlo aiutato a smettere di bere e ad avere uno stile di vita più sano.

"Sono diventato sobrio grazie a questo ragazzo e da allora sono ogni giorno più felice", ha detto la star di Mr. and Mrs. Smith nel gennaio 2020 al gala annuale dei premi del National Board of Review. "È veramente una splendida persona... Ti voglio bene Bradley."

L'anno precedente il vincitore dell'Oscar aveva dichiarato al New York Times di aver iniziato a frequentare gli Alcolisti Anonimi nel 2016 , dopo la sua separazione da Angelina Jolie; prima di quel grande passo il vincitore del Golden Globe aveva confessato di aver "bevuto o fumato una canna" ogni giorno dagli anni del college.