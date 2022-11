Brad Pitt avvistato con Ines de Ramon al concerto di Bono (FOTO)

In molti si stanno domandando se c'è una nuova donna nella vita di Brad Pitt: l'attore premio Oscar è stato fotografato nel backstage di un concerto di Bono a Los Angeles con Ines de Ramon questa domenica, mentre i due trascorrevano del tempo con Cindy Crawford e Rande Gerber.

Le foto del loro appuntamento sono state ottenute dal Daily Mail e i due sembrano molto intimi negli scatti rubati. La De Ramon, che lavora per il marchio di gioielli Anita Ko, all'inizio di quest'anno si è separata dal marito, la star di The Vampire Diaries Paul Wesley, come confermato da un rappresentante della coppia.

Brad Pitt era vestito in modo casual con un maglione grigio, un paio di blue jeans e un cappello marrone a tesa larga, mentre la ragazza indossava un top bianco corto sotto una giacca scura a quadretti, completando il look con un paio di pantaloni neri attillati e stivali coordinati.

Ines de Ramon, che si è laureata all'Università di Ginevra nel 2013 e in precedenza ha lavorato per Christie's e il gioielliere svizzero De Grisogono, si è sposata con Wesley nel 2019. Ma questo settembre, un rappresentante della coppia ha rivelato che i due hanno vissuto vite separate da molto tempo: "La decisione di separarsi è reciproca ed è avvenuta cinque mesi fa".