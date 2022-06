Brad Pitt si apre a proposito della sua depressione: "La gioia è stata una scoperta recente per me"

Dopo il suo divorzio da Angelina Jolie, Brad Pitt ha iniziato a combattere contro i suoi demoni e, di conseguenza, è stato visto meno frequentemente sul grande schermo: la star di Troy ha recentemente parlato di come affronta la depressione e di come trova "gioia" nella vita di tutti i giorni.

Per molti scoprire che un attore che sembra avere tutto ciò che potrebbe desiderare, quando si spengono i riflettori, è in realtà alle prese con la malattia mentale può essere una notizia scioccante, anche se in verità oggi giorno sappiamo che queste battaglie sono terribilmente più comuni di quanto pensassimo. Durante un intervista per la copertina di GQ, Pitt ha parlato della solitudine e di quanto sia cresciuto come essere umano negli ultimi anni.

"Mi sono sempre sentito molto solo nella mia vita, mi sentivo solo crescendo da bambino, mi sono sentito solo quando ha avuto inizio la mia carriera, ed è stato così fino a poco tempo fa, quando mi sono avvicinato di più ai miei amici e alla mia famiglia", ha spiegato la star. "Qual è quella citazione, era Rilke o Einstein, che ci crediate o no, ma era qualcosa su quando puoi convivere con il paradosso, quando porti contemporaneamente dentro di te il dolore e la gioia, questa è maturità, questa è crescita."

Fortunatamente, la storia sulla depressione raccontata da Brad Pitt si conclude con una nota di speranza: "La musica mi riempie di gioia. Penso che la gioia sia stata una scoperta recente per me. Prima ero solito muovermi con le correnti, andando spesso alla deriva. Penso di aver convissuto per anni con la depressione e non è stato fino a quando non sono venuto a patti con questo fatto, cercando di abbracciare tutti i lati di me stesso, il bello e il brutto, che sono stato in grado di cogliere i momenti di gioia."