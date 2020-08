Brad Pitt e Angelina Jolie: i legali dell’attore accusano lei di ritardare la causa, ecco perché

Brad Pitt e Angelina Jolie sarebbero ai ferri corti: la causa per l'affidamento dei figli rischia di essere ancora rinviata per una richiesta dell'attrice.

La battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie continua: i legali dell'attore accusano l'ex moglie di voler ritardare a tutti i costi la decisione sulla custodia dei figli. Gli avvocati dicono che la Jolie ha giocato la carta della disperazione ricusando un giudice a due mesi dall'inizio della causa.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una sequenza di Mr. and Mrs. Smith

Brad Pitt e Angelina Jolie sono separati dal 2016 e da allora la battaglia legale dei due prosegue senza esclusione di colpi ed è incentrata soprattutto sulla custodia dei sei figli della coppia, attualmente affidati alla madre. Secondo i nuovi documenti legali ottenuti da USA TODAY, gli avvocati di Pitt hanno respinto la richiesta di Jolie di rimuovere il giudice John W.Ouderkirk, presentata solo due mesi prima l'inizio del processo di custodia. I legali dell'attore hanno sottolineato che il giudice ha lavorato con l'ex coppia diverse volte ed ha partecipato al loro matrimonio nel 2014.

La scorsa settimana gli avvocati della Jolie avevano chiesto che John W. Ouderkirk, il giudice privato che sovrintende al loro divorzio, fosse rimosso dall'incarico perché non aveva comunicato di avere rapporti di affari con l'avvocatessa Anne Kiley, uno dei difensori più tenaci del team di Brad. I legali di Pitt sostengono che la Jolie era a conoscenza di tutto ed il suo è solo "un tentativo sottilmente velato... di ritardare la questione della custodia che è rimasta sospesa per troppo tempo". Il giudice Ouderkirk ha confermato di aver seguito le procedure standard e di aver divulgato "tutte le informazioni su cui Jolie ora finge di essere sorpresa".

Pitt e Jolie sono stati dichiarati divorziati nell'aprile 2019, dopo che i loro avvocati hanno chiesto una sentenza biforcata, il che significa che due persone sposate possono essere dichiarate single mentre restano in sospese altre questioni, come quelle finanziarie e la custodia dei figli, in una recente intervista Angelina Jolie ha rivelato perchè ha divorziato da Brad Pitt. Poiché la maggior parte dei documenti sono stati sigillati, non è chiaro quali questioni rimangano irrisolte, ma Jolie ha presentato un'istanza nel 2018 sostenendo che l'ex marito non stava pagando un sostegno sufficiente per i figli, cosa che gli avvocati di Brad hanno prontamente contestato, definendo quella di Angelina un tentativo di manipolare la copertura mediatica della separazione. Angelina Jolie e Brad Pitt erano sposati da due anni quando hanno deciso di divorziare ma convivevano da dodici anni. Hanno sei figli: Maddox di 19 anni, Pax di 16 anni, Zahara di 15 anni, Shiloh di 14 anni e Vivienne e Knox entrambi di 12 anni.