Braccio di Ferro: film in live-action in arrivo

Braccio di Ferro torna sul grande schermo. L'iconico marinaio e mangiatore di spinaci, apparso per la prima volta nelle strisce a fumetti alla fine degli anni Venti, sarà il protagonista di un nuovo film live-action di Chernin Entertainment e King Features.

Il progetto, attualmente in fase di sviluppo come lungometraggio a grande budget, ha coinvolto lo sceneggiatore Michael Caleo (Sexy Beast, I Soprano). Si tratta della prima rivisitazione in live-action del personaggio dopo il film del 1980 Popeye - Braccio di Ferro, con Robin Williams. Diretto da Robert Altman e interpretato da Shelley Duvall nel ruolo dell'eccentrico interesse amoroso del marinaio, Olive Oyl, il film fu stroncato all'uscita, ma da allora si è guadagnato lo status di cult e la riconsiderazione della critica. Il film è stato anche redditizio: distribuito dalla Paramount Pictures con un budget di 20 milioni di dollari, ha incassato circa 60 milioni di dollari in tutto il mondo.

Braccio di Ferro

Braccio di Ferro ha festeggiato quest'anno il suo 95° anniversario, dopo essere apparso nel fumetto Thimble Theater del 1929. Nel suo periodo di massimo splendore, il personaggio ha dato vita a film e serie animate e potrebbe essere uno dei primi modelli di merchandising di massa per più generazioni. Due anni fa, Braccio di Ferro è stato nominato ispirazione chiave per le collezioni di abbigliamento maschile di Moschino, Supreme e A Bathing Ape. Braccio di Ferro è ancora il volto degli spinaci McCall Farms, che porta il logo e il volto di Braccio di Ferro sui prodotti in scatola.