Boy George vuole recitare più spesso: "Dovrei essere il dinosauro gay in ogni film animato"

Boy George, leader dei Culture Club, e autore di hit come Do You Really Want to Hurt Me e Karma Chameleon, negli anni '80, è approdato al Mercato di Cannes 2023 per presentare l'avventurosa commedia Arclight Films Arthur's Whisky, con il premio Oscar Diane Keaton, David Harewood e la leggendaria artista discografica scozzese Lulu. Nel film, diretto e co-scritto da Stephen Cookson, il cantante interpreta se stesso, ma il palcoscenico di Cannes è l'occasione per lanciare un appello visto che Boy George sogna di recitare più spesso.

La sfida di interpretare se stesso

il cantante Boy George

"Non è la prima volta che sono in un film, ma è la prima volta che sono in un film con Diane Keaton, questo è certo" ha dichiarato Boy George a Variety. "Sono amico da tempo di Lulu. Abbiamo fatto alcuni concerti insieme l'anno scorso. E poi mi ha chiamato qualche mese fa e ha detto, 'Sto facendo questo film. Vuoi partecipare?' Ho risposto 'È un pensiero davvero dolce. Chi c'è dentro?' E lei ha detto, 'Diane Keaton'. E ho, 'Ok, vengo'".

Naturalmente, interpretando se stesso, in Arthur's Whisky Boy George è stato chiamato a reinterpretare una delle sue hit più celebri, l'immortale Karma Chameleon: "Mi sono divertito un sacco, è stato bello, rapido e piacevole. Ero di ritorno da Las Vegas e hanno ricreato questa sorta di mini-Las Vegas in cui la scena è stata filmata, abbiamo avuto il pubblico live per un po', che è stato davvero grandioso. Quando tutti mi hanno chiesto di cantare Karma Chameleon, ho roteato gli occhi, ma poi ho accettato. Ma la nuona notizia è che abbiamo un altro brano nel film, una canzone nuova intitolata 'Let Things Go.' Così si crea un equilibrio, perché la nostalgia è un'arma a doppio taglio. Nell'ultimo anno ho pubblicato 47 brani. Oggi sono più prolifico di quanto sia mai stato all'apice del successo dei Culture Club".

Diane Keaton e Boy George insieme nel film Arthur's Whisky

Il sogno di recitare di nuovo

Boy George

Dopo aver interpretato se stesso, Boy George ammette di averci preso gusto e di voler ripetere l'esperienza recitando in un vero ruolo. Il cantante ha già qualche idea in testa, come rivela: "Mi piacerebbe avere un ruolo in un film in cui non interpreto me stesso. Sarebbe così interessante. Vedo molti lavori e penso sempre, 'Perché non ci sono io?' È qualcosa a cui non avrei pensato quando ero giovane e un po' più rigido riguardo all'essere un musicista, ma oggi ci sono un sacco di altre cose interessanti. Direi che suonare dal vivo è l'apice di ciò che amo. Quando canto sul palco con una band, è davvero l'unico momento in cui posso essere me stesso. Ma man mano che invecchio, cerco di essere più aperto a nuove sfide. Perché non dovrei recitare? Non so perché non sono il dinosauro gay in ogni film animato, li dovrei doppiare tutti io".