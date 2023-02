Bosch: il franchise Amazon si espande con due nuove serie

Dopo il grande successo di Bosch, drama poliziesco basato sui pluripremiati romanzi di Michael Connelly, Amazon Studios ha annunciato di essere al lavoro su due nuove serie ambientate nello stesso universo. Non si conoscono ancora i titoli ufficiali, ma sono stati divulgati i primi dettagli.

Il primo progetto segue l'ex partner di Harry Bosch, il detective Jerry Edgar, che viene incaricato di una missione sotto copertura dell'FBI a Little Haiti, Miami. In questa città glamour, è costretto a trovare un equilibrio tra la sua nuova vita e il ventre della città, inseguito dal suo misterioso passato. Jamie Hector, interprete della serie originale, dovrebbe riprendere il ruolo nel nuovo show.

Bosch 7, recensione: Arrivederci, Harry

Il secondo progetto è invece incentrato su un personaggio che finora non è apparso nelle due serie di Bosch: la detective Renee Ballard, incaricata di dirigere la nuova divisione casi irrisolti della polizia di Los Angeles. Al di là delle semplici indagini sui crimini irrisolti, Renee si dedica a portare credibilità al dipartimento e giustizia alla comunità. Avendo imparato dall'alleato e mentore Harry Bosch, Renee fa le cose a modo suo, risolvendo i casi in modo non convenzionale e affrontando le politiche di una donna in ascesa nella polizia di Los Angeles.

Bosch vede nel cast Titus Welliver nei panni del detective della omicidi Harry Bosch, Jamie Hector è il detective Jerry Edgar, Amy Aquino è il tenente Grace Billets, Madison Lintz è Maddie Bosch e Lance Reddick è il capo della polizia Irvin Irving.

Bosch è prodotta dalla Fabrik Entertainment, una compagnia della Red Arrow Studios, ed è sviluppata per la televisione da Eric Overmyer. Gli executive producer della serie sono Titus Welliver, Elle Johnson, Pieter Jan Brugge, Henrik Bastin, Michael Connelly e Eric Overmyer.