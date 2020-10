Born to Be Murdered: Netflix acquista il thriller con John David Washington e Alicia Vikander

Netflix ha acquistato il thriller con John David Washington e Alicia Vikander, Born to Be Murdered, prodotto da Luca Guadagnino.

Netflix ha acquistato i diritti di distribuzione globale di Born to Be Murdered, thriller interpretato da John David Washington e Alicia Vikander, prodotto da Luca Guadagnino. Come sottolinea l'Hollywood Reporter, il film segna il debutto in lingua inglese del regista Ferdinando Cito Filomarino, che ha diretto la seconda unità dei film di Guadagnino Chiamami col tuo nome, A Bigger Splash e Suspiria.

Submergence: Alicia Vikander durante una scena

Nel cast di Born to Be Murdered troviamo anche Boyd Holbrook e Vicky Krieps. Il film, scritto da Kevin Rice, è ambientato ad Atene e nell'Epiro e segue una coppia in vacanza che si ritrova coinvolta in una violenta cospirazione con conseguenze tragiche.

Luca Guadagnino produce Born to Be Murdered con la sua Frenesy Films insieme a Francesco Melzi d'Eril e Gabriele Moratti per MeMo con Raicinema. Il thriller uscirà su netflix nel corso del 2021.

Per John David Washington questo è un momento lavorativo particolarmente felice. Dopo aver recitato in TenetTenet, presto rivedremo l'attore in Malcolm & Marie a fianco di Zendaya, love story indie filmata in quarantena acquisita anch'essa da Netflix. Di recente, Washington è entrato a far parte del cast del nuovo film di David O. Russell con Margot Robbie e Christian Bale.