Boris 4, Valerio Aprea: "Una quarta stagione? Mai andare oltre la terza"

Boris 4 si farà o no, dunque? Valerio Aprea, che ha interpretato Sceneggiatore 1 nella celebre ed esilarante fuori serie italiana, ha risposto alla fatidica domanda durante l'intervista che gli abbiamo fatto oggi pomeriggio.

Sul canale Twitch di Movieplayer, abbiamo intervistato Valerio Aprea durante il nostro Salotto Cinefilo. È stato inevitabile chiedergli, tra le altre domande, un possibile seguito alla celebre serie televisiva Boris, ora disponibile su Netflix. L'ultima stagione, la terza, è stata lanciata ormai 10 anni fa e sebbene sia stato già paventato un possibile ritorno, Aprea ha risposto che: "Il rischio è che si possa fare un qualcosa che vada a rovinare quello che è stato fatto prima. È già da tempo che se n'è parlato di una quarta stagione con gli sceneggiatori (quelli veri della serie). E se ancora adesso non si è ancora fatta, questo è il motivo."

Inoltre, Aprea ha voluto specificare chiaramente, scherzando: "Alessandro entrerà a far parte degli sceneggiatori? Ma non scherziamo, ma quando mai, ognuno faccia il suo! Lo escluderei, anche perché non gli conviene: noi sceneggiatori abbiamo quattro battute messe in croce, lui ne ha molte di più!"

"Ci sono state diverse occasioni in questo lasso di tempo per riprendere la serie" - ha continuato Aprea - "e ogni volta si arrivava alla stessa conclusione: fin quando non si presenterà il momento perfetto per rendere giustizia alle altre tre stagioni, meglio lasciar perdere. Per me potrebbero fare altre cento stagioni di Boris, però poi mi dico chi lo sa come sarà. Cosa farei se mi dovessero presentare un copione che appunto non sia all'altezza di Boris? Chi lo sa, sarebbe tosta per me. Ma escludo che si arrivi a una cosa simile, non presenterebbero mai un copione scadente. In ogni caso, non saremo noi a scriverla! Per il resto, impossibile non citare una celebre battuta di Boris: mai andare oltre la terza stagione."