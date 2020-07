Boris 4: "Ci stiamo lavorando molto seriamente" assicura Luca Vendruscolo

Luca Vendruscolo, sceneggiatore di Boris, ha ammesso che esiste un progetto per la quarta stagione e che stanno tutti cercando di lavorarci seriamente per arrivare alla realizzazione.

Boris 4 ci sarà? Non è ancora ufficiale ma Luca Vendruscolo, sceneggiatore della serie, ha ammesso che si sta lavorando seriamente per far sì che un nuovo ciclo di episodi sia possibile per la prima (e unica) "fuori serie" italiana.

Luca Vendruscolo ha partecipato a una serata della rassegna romana "Il cinema in piazza" (organizzato dal Piccolo America) per parlare del suo film Piovono mucche e del suo lavoro con Mattia Torre, caro amico e stimato collega con cui ha firmato, insieme a Giacomo Ciarrapico, la sceneggiatura di Boris. Se si aggiunge a questo anche la presenza di Alessandro Tiberi, Andrea Sartoretti e Massimo De Lorenzo, si comprende come la domanda sulla serie di culto fosse praticamente inevitabile.

E infatti è arrivata: "Come rispondereste a un nuovo Boris?". Se Andrea Sartoretti ha ammesso che "un semino c'è", è stato proprio Luca Vendrusolo quello più prodigo di dettagli e speranze: "Abbiamo deciso di provarci molto seriamente [...] In ogni caso sarà una cosa fatta in ricordo di Mattia Torre. Il principale ostacolo a fare qualunque incarnazione di Boris è che il tavolo manca di una gamba molto, molto importante. Se riusciremo a fare qualcosa per cui Mattia, da lassù, non ci sputerebbe in faccia, allora lo realizzeremo... Spero".

Non resta che incrociare le dita e sperare in un altro "cattivo investimento" del Dottor Cane.