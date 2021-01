Borderlands: Kevin Hart nel cast del film con star Cate Blanchett

Borderlands, film tratto dal popolare videogioco, avrà tra i suoi protagonisti anche Kevin Hart, come annunciato oggi dalla produzione.

L'attore affiancherà sul set dell'atteso progetto l'attrice Cate Blanchett, il cui coinvolgimento con la parte di Lilith era stato annunciato da Lionsgate nel mese di maggio.

Kevin Hart interpreterà in Borderlands il ruolo di Roland, un abile ex soldato diventato un mercenario.

Il regista Eli Roth ha commentato il coinvolgimento dell'attore dichiarando: "Sono elettrizzato nel poter lavorare con Kevin. Quello in Borderlands è un ruolo diverso da quelli interpretati in passato e siamo entusiasti nell'elettrizzare gli spettatori con un lato di Kevin che non hanno mai visto, Sarà un fantastico Roland". Nathan Kahane, presidente di Lionsgate Motion Picture Group, ha aggiunto: "Kevin è stato coinvolto in alcuni dei blockbuster di maggior successo al mondo e il materiale alla base del progetto è tratto da uno dei videogame più venduti. Amiamo il modo in cui il nostro team ha adattato questa storia e non potremmo essere in mani migliori dal punto di vista creativo".

Il film tratto da Borderlands verrà diretto da Eli Roth per Lionsgate. L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre 2019.

Lilith, la protagonista interpretata da Cate Blanchett, nel franchise è una Sirena e possiede poteri sovrannaturali che comprendono la telecinesi, la possibilità di lanciare fuoco e di teletrasportarsi. Il personaggio ha inoltre il ruolo di mentore e guida, dando indicazioni ai giocatori e inviandoli in vari pianeti per andare alla caccia di tesori nascosti e dei Gemelli Calypso.