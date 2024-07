Borderlands: per Eli Roth è un mix tra Fuga da New York e Il quinto elemento

Attualmente impegnato con la promozione di Borderlands, del quale è produttore, Eli Roth ha avanzato un paragone specifico per cercare di raccontare il suo nuovo film. Roth ha rilasciato una intervista a Entertainment Weekly su questo argomento.

Circolano diverse voci intorno a Borderlands, che verrà presentato nelle prossime settimane e in questo periodo è stato presentato alla stampa. A causa dell'embargo, online non si trovano ancora recensioni sul film e bisogna fidarsi delle parole di Eli Roth.

A metà

Secondo il produttore, Borderlands cerca di canalizzare la follia di Fuga da New York di John Carpenter e de Il quinto elemento di Luc Besson. Nonostante alcune indiscrezioni non proprio positive sul film, è indubbio che questo accostamento ha contribuito ad accrescere l'attenzione intorno al progetto.

Borderlands dovrebbe essere costato tra i 100 e i 110 milioni di dollari e Eli Roth, inizialmente indicato come regista del film, è stato sostituito da Tim Miller. Borderlands è basato sull'omonimo videogioco, e segue le vicende di Lilith (Cate Blanchett) mentre ritorna a malincuore su Pandora in cerca della figlia di un uomo potente di nome Atlas (Edgar Ramirez), unendosi lungo il percorso ad una banda di disadattati.

Oltre a Cate Blanchett, il cast del film comprende Jack Black, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon, Bobby Lee, Janina Gavankar e Cheyenne Jackson. Cate Blanchett da diverse produzioni accolte con grande entusiasmo come Tár, grazie al quale ha ottenuto la nomination all'Oscar come miglior attrice.

In carriera, Cate Blanchett ha ricevuto otto candidature vincendo il premio nel 2005 per il ruolo di Katharine Hepburn in The Aviator di Martin Scorsese e nel 2014 per Blue Jasmine di Woody Allen. La prima nomination risale addirittura al 1999 per il ruolo di Elisabetta I d'Inghilterra in Elizabeth diretto da Shekhar Kapur.