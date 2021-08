Borat Specials, su Prime Video in streaming da oggi

Oggi 27 agosto 2021 arrivano su Amazon Prime Video in streaming diversi titoli che fanno parte dei Borat Specials, appuntamenti speciali con l'irriverente personaggio creato da Sacha Baron Cohen: ecco i titoli!

Borat's American Lockdown è un reality show di 40 minuti di Borat Sagdiyev in cui passa 5 giorni durante il periodo di picco della pandemia da Covid-19 con due complottisti. Il secondo titolo, invece, è come al solito molto particolare: Borat: VHS Cassette of Material Deemed 'Sub-acceptable' by Kazakhstan Ministry of Censorship and Cir, in cui vediamo filmati inediti della pellicola nominata agli Oscar Borat - Seguito di film cinema, in cui andiamo a ritrovare anche la scoperta del 2020 Maria Bakalova.

Locandina di Borat: VHS Cassette of Material Deemed 'Sub-acceptable' by Kazakhstan Ministry of Censorship and Cir

In Screditare Borat (Debunking Borat) gli spettatori si ritrovano davanti a sei piccoli cortometraggi con i due personaggi presenti in Borat's American Lockdown, con alcuni esperti mondiali che vedranno di demolire tutte le loro idee complottistiche. I titoli sono "Vaccine Microchip", "Mail-in Ballots Scam", "Soros", "China Virus", "Gates' Bricks" e "Hillary Clinton & Blood Libel". Borat Specials è solo l'ultimo di tante novità in catalogo ad agosto 2021 su Amazon Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.