Borat 2: il sequel del film con Sacha Baron Cohen sarà distribuito su Amazon Prime Video

Borat 2 sarà distribuito sulla piattaforma Amazon Prime Video prima delle elezioni presidenziali americane che si svolgeranno a novembre.

Il progetto con star l'iconico personaggio interpretato da Sacha Baron Cohen è stato girato in quasi totale segretezza nel 2020.

Il film è il secondo capitolo della storia del giornalista del Kazakhstan interpretato da Sacha Baron Cohen che aveva debuttato sul piccolo schermo in F2F e Da Ali G Show.

Borat 2, di cui non è ancora stato confermato il titolo ufficiale, è stato girato e completato durante la pandemia. Il progetto è stato svelato da alcuni avvistamenti della star in "costume" e da alcune notizie riguardanti la sua partecipazione a sorpresa ad alcuni eventi politici.

Borat 2: il titolo del nuovo film con Sacha Baron Cohen è drammaticamente lungo

Borat mostrava il giornalista alle prese con alcune interviste per capire meglio la società, le tradizioni, gli usi e i costumi americani. Il film aveva incassato ben 262 milioni di dollari ai box office e avevano fatto conquistare a Cohen un Golden Globe.