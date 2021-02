Borat 2: Maria Bakalova commenta la sua storica nomination ai Golden Globe 2021

La star di Borat 2, Maria Bakalova ha commentato la nomination ai Golden Globe 2021 come miglior attrice in un film commedia o musical, ottenuta per la sua interpretazione nel film con Sacha Baron Cohen.

Borat: Subsequent Moviefilm, Sacha Baron Cohen in una sequenza

Nelle scorse ore sono state annunciate le candidature ai prossimi Golden Globe e tra queste non è passata inosservata quella ottenuta da Maria Bakalova per la sua interpretazione in Borat: Subsequent Moviefilm, nel quale ha indossato i panni della figlia del celebre giornalista kazako. Come riprotato da Deadline, Bakalova, che vive a Los Angeles, ha scoperto di essere stata nominata mentre era in videochiamata su Zoom con parenti ed amici, collegati dalla sua nativa Bulgaria.

Bakalova è stata nominata come miglior attrice in un film commedia o musical, condivendo la categoria con "attrici che ho ammirato fin dall'infanzia", ​​come lei stessa ha dichiarato. Le interpreti candidate sono Michelle Pfeiffer, Rosamund Pike, Kate Hudson e Anya Taylor-Joy. "Una persona sogna e sogna e sogna, ma le cose sono così imprevedibili", ha raccontato Bakalova, aggiungendo: "È incredibile quello che sta succedendo, sono senza parole".

Questo è un grande motivo di orgoglio per Bakalova, che vede la sua nomina come "un grande passo" nel dare una possibilità ai talenti di paesi come la sua amata Bulgaria e apprezza l'opportunità di aprire le porte di Hollywood ad altri della regione. "Ciò che mi eccita e mi motiva di più è la prospettiva che molti attori e registi dell'Europa orientale vengano notati e trovino opportunità nel cinema occidentale dove non sono stati rappresentati; persone che hanno un accento e potrebbero non parlare un inglese perfetto, ma ci stanno lavorando molto duramente. Potrebbero finalmente avere la possibilità di interpretare personaggi multidimensionali come Tutar".

Bakalova ha infine ringraziato il suo co-protagonista e produttore di Borat, Sacha Baron Cohen, il distributore Amazon e l'HFPA per il riconoscimento. "Per essere in grado di portare in scena un personaggio del genere hai bisogno di una sceneggiatura fantastica e di produttori coraggiosi disposti a credere che tu possa farcela".