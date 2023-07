Bones: revival in arrivo per la serie con David Boreanaz ed Emily Deschanel?

Revival in vista per Bones, il procedural con protagonisti David Boreanaz ed Emily Deschanel? Vediamo cosa ne pensa il creatore della serie.

Revival di Bones o niente revival di Bones? Questo è il dilemma. Dilemma a cui prova a dare una risposta il creatore della serie con David Boreanaz ed Emily Deschanel, Hart Hanson, che rivela come questo sia in realtà un argomento piuttosto ricorrente tra i membri del cast e della crew.

Tutti vogliono il revival

Dal 2005 al 2017 è andato in onda Bones, procedural con David Boreanaz nei panni dell'agente dell'FBI Booth e Emily Deschanel in quelli di Temperance "Bones" Brennan, antropologa forense. La serie, molto amata dal pubblico, ha collezionato 12 stagioni e 246 episodi, ma ora è pronta per tornare?

"Siamo tutti in contatto tra noi" ha rivelato Hart Hanson ai microfoni di Variety, parlando della possibilità di un revival "Tutti noi del cast di Bones ci sentiamo spesso. Ogni tanto qualcuno dice 'Che fai?' oppure 'Quali sono i periodi in cui sei disponibile?'".

Wallpaper con il cast della serie Bones

"È complicato adesso, perché la rete broadcast di Bones è Fox, ma Disney ha acquisito 20th, per cui ora sono loro i proprietari dello show. E ci vorrebbero un milione di agenti e avvocati per capire chi possiede cosa e su quale piattaforma andrebbe eventualmente lo show" ha proseguito "Ma continuiamo a a parlarne. E ogni tanto, siamo abbastanza nostalgici da pensare 'Forse dovremmo farlo di nuovo'. E chi lo sa, magari una volta di queste sarà quella buona".

"È bizzarro che siano ancora tutti in contatto tra loro" osserva il produttore esecutivo Stephen Nathan "Era un bel gruppo di persone!".

"Era un bel posto di lavoro, si stava bene" aggiunge Hanson "E potevo immaginarmelo. Potevo immaginarmelo, ma non senza David e Emily. Tutto dipende da loro".

Bones: crimine, romanticismo e ironia su Fox

Il destino del revival di Bones è in mano ai suoi protagonisti

E loro, David e Emily, ci starebbero? A quanto pare, non lo escluderebbero...

"Abbiamo sentito dire che non lo escluderebbero, che è già qualcosa" risponde Hanson "Gli attori diranno la verità, che dipende da ciò che è, da come è la sceneggiatura, che aspetto ha il potenziale revival, se sembra la scelta giusta [tornare]. Non lo faranno solo per ritrovarsi tutti o perché siamo noi a chiederlo".

Bones, finale di serie: l'ultima indagine

"Ma non dobbiamo farlo per altri 12 anni, vero?" conclude scherzando Nathan.

E voi, lo vorreste un revival di Bones?