Bones, su Prime Video in streaming da oggi

Bones, la serie televisiva statunitense prodotta dal 2005 al 2017 per dodici stagioni, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 15 settembre!

Bones arriva da oggi 15 settembre sul catalogo di Amazon Prime Video: disponibili le stagioni del crime procedurale che segue le avventure di Temperance "Bones" Breannan, antropologa forense di fama mondiale, e l'Agente dell'FBI Seeley Booth.

I due, insieme al team della Dottoressa Brennan del museo Jeffersonian, indagano sui casi di omicidio dove spesso è quasi impossibile identificare le vittime a causa dello stato dei loro resti. Mischiando commedia, crime e dramma, Bones, è una delle serie più amate dal pubblico a stelle e strisce e non solo. Arrivata alla decima stagione, la serie, è famosa per il suo umorismo nero con il quale smorza i toni drammatici dettati dal contesto narrativo. Creata da Hart Hanson, Bones, si basa sulla vita e gli scritti della scrittrice e antropologa forense Kathy Reichs che figura anche come produttrice della serie.

Wallpaper con il cast della serie Bones

Al centro della storia due visioni contrapposte che si uniscono nel lavoro e nel privato. Da una parte troviamo la dottoressa Temperance "Bones" Brennan (Emily Deschanel), antropologa forense, convinta atea e sostenitrice della scienza e dell'inconfutabilità delle prove. Dall'altra il detective speciale dell'FBI, Seelly Booth (David Boreanaz), credente e attratto dall'incerto, che richiede l'aiuto della Brennan quando nelle sue indagini spuntano resti umani da analizzare. Ambientata a Washington, la serie si basa sull'unione di tecniche di investigazione e medicina forense che unisco le due diverse personalità dei protagonisti. Personalità che finiranno per trovare un punto in comune: il sentimento reciproco provato dai due.

Bones è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2020 su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.