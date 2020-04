Bond: Quentin Tarantino aveva proposto, mentre era ubriaco, a Pierce Brosnan di girare un film

Quentin Tarantino aveva proposto a Pierce Brosnan un film di James Bond, che non è mai stato realizzato, mentre sembrava molto ubriaco. L'interprete dell'agente 007 ha rivelato il divertente aneddoto in occasione di un'intervista rilasciata ad Esquire che gli ha permesso di raccontare quanto accaduto nel periodo in cui il regista stava promuovendo Kill Bill Vol. 2.

L'interprete dell'agente segreto ha parlato del suo incontro con Quentin Tarantino spiegando: "Voleva incontrarmi, quindi sono andato a Hollywood un giorno dopo essere stato in spiaggia e l'ho incontrato al Four Seasons".

Pierce Brosnan ha aggiunto: "Sono arrivato lì alle sette di sera, mi piace essere puntuale. Sono arrivate le sette e un quarto, nessun segno di Quentin, era di sopra impegnato in alcuni incontri con la stampa. Qualcuno mi ha mandato un martini, quindi l'ho bevuto, e ho aspettato fino alle sette e mezza, e ho pensato 'Dove cavolo è?'. Mi è arrivata la voce che si scusava, quindi ho pensato 'okay, mi bevo un altro martini'".

Quando il regista è arrivato all'incontro l'attore era piuttosto ubriaco, Tarantino si è messo in pari con l'interprete di James Bond ed entrambi erano alle prese con le conseguenze della bevuta. Brosnan ha ricordato: "Stava sbattendo i pugni sul tavolo dicendo 'Sei il James Bond migliore, voglio fare un film di James Bond!' ed era a una distanza ravvicinata nel ristorante e ho pensato, per favore calmati, ma non si dice a Quentin Tarantino di calmarsi".

Brosnan non ha rivelato i dettagli relativi al potenziale lungometraggio con al centro l'agente 007, ma ha rivelato che è stato proposto, tuttavia non era destino che venisse realizzato: "Sarebbe però stato un buon film da guardare".