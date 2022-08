Bond, per i Fratelli Russo Regé-Jean Page sarebbe un grande 007

La caccia al nuovo James Bond sembra essere ancora aperta, e se chiedete ai fratelli Russo, c'è un attore che non sarebbe affatto male nella parte... Regé-Jean Page.

La star di Bridgerton è ormai da mesi tra i papabili sostituti di Daniel Craig per l'ambito ruolo secondo i bookmaker, e a seconda del periodo sale e scende la classifica dei più quotati.

E mentre tra gli altri possibili nomi ci sarebbero, sempre stando ai rumor, star come Tom Hardy, Idris Elba, Henry Golding o Henry Cavill, Page avrebbe già degli illustri sostenitori nel caso venisse davvero annunciato come prossimo 007.

Anthony e Joe Russo, registi della nuova pellicola targata Netflix The Gray Man, che vede nel cast anche Rege-Jean Page, si sono detti più che concordi con chi pensa che il giovane attore attore britannico sia adatto al ruolo.

Come riporta anche Deadline, ai microfoni di Radio Times Joe avrebbe affermato: "Lui è fantastico. Ha più carisma nel suo dito mignolo che tante altre persone nel loro intero intero corpo. Quindi sapete, ci piacerebbe vederlo in ogni tipo di ruolo, sarebbe interessante anche vederlo leggere l'elenco telefonico!"

Non sappiamo molto sui progetti futuri di Page al momento, oltre a quelli già annunciati (a proposito, avete già visto il trailer di Dungeons & Dragons - L'onore dei ladri?) ma non sembra he l'attore sia di ritorno dalle parti di Bridgerton; chissà, dunque, se sul suo cammino non vi sia anche un altro spy movie...