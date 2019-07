Bond 25, Rami Malek: "Avrei rinunciato al film se il mio villain fosse stato un terrorista stereotipato"

Bond 25 avrà Rami Malek nel ruolo del nuovo villain e il premio Oscar ha rivelato nuovi dettagli sul nemico di James Bond. L'attore ha infatti rilasciato un'intervista a The Mirror in cui spiega i motivi per cui è entusiasta nel poter lavorare con il regista Cary Fukunaga.

Rami Malek, parlando del suo personaggio in Bond 25, ha spiegato: "Si tratta di un personaggio grandioso e sono davvero entusiasta. Ma c'era una cosa di cui ho parlato con il regista Cary Fukunaga. Ho detto: 'Non possiamo identificarlo con qualsiasi atto di terrorismo che rifletta un'ideologia o una religione'. Non è qualcosa che apprezzerei, quindi se sono la vostra scelta per quel motivo allora non reciterà nel film. Ma chiaramente non era quella la sua visione. Quindi è un tipo di terrorista completamente diverso".

L'attore ha poi proseguito ricordando quanto sia importante rappresentare in modo positivo le persone con origini etniche simili alla sua: "Avere origini egiziane è la base di ciò che sono. Sono egiziano. Sono cresciuto ascoltando musica egiziana. Ho amato Omar Sharif. Quelle sono le persone come me. Mi sento così incredibilmente legato alla cultura e agli esseri umani che esistono lì".

La sceneggiatura di Bond 25, secondo Malek, è "estremamente intelligente e ideata da persone che hanno capito esattamente ciò che vogliono le persone da questi film. Ma sento un peso sulle mie spalle, voglio dire che Bond è qualcosa con cui siamo tutti cresciuti".

Alcune settimane fa il protagonista Daniel Craig, di nuovo nel ruolo di James Bond, si era infortunato durante le riprese in Giamaica e l'attore ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico alla caviglia, ritornando da pochi giorni a disposizione del filmmaker. Cary Fukunaga ha comunque continuato il lavoro sul nuovo lungometraggio dedicato all'agente 007 che verrà distribuito nelle sale americane l'8 aprile 2020.

Nel cast dell'atteso film ci sono anche Ben Whishaw, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ralph Fiennes.

Bond 25: perché Cary Fukunaga è il regista perfetto per 007