Bond 25: Léa Seydoux ritornerà nel mondo dell'agente 007

Bond 25 avrà nel suo cast anche l'affascinante attrice Lea Seydoux che riprenderà il ruolo avvuto in Spectre, ovvero la psicologa Madeleine Swann.

Il nuovo capitolo del franchise dedicato alle avventure dell'agente 007 sarà scritto e diretto da Cary Fukunaga, mentre il protagonista sarà ancora una volta l'attore Daniel Craig, attualmente impegnato nelle riprese di Knives Out.

Il filmmaker sta completando il lavoro sulla sceneggiatura del film e tra i nuovi personaggi che appariranno sul grande schermo dovrebbero esserci due nuove attrici: una per il ruolo di un'agente del MI6 che lavora insieme a Bond e un'altra per la parte di una donna misteriosa.

Le fonti di Variety sostengono inoltre che Rami Malek potrebbe interpretare il ruolo del villain, tuttavia le riprese dell'ultima stagione della serie Mr. Robot potrebbero impedirgli di accettare la parte.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 14 febbraio 2020 grazie alla distribuzione di MGM, in collaborazione con Annapurna Pictures e Universal.