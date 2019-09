Bond 25: Daniel Craig, Léa Seydoux e Cary Fukunaga sono arrivati a Matera (FOTO)

Daniel Craig, Léa Seydoux e Cary Fukunaga sono finalmente arrivati a Matera sul set di Bond 25. Atterrati a Bari, si sono poi subito diretti nella Città dei Sassi per mettersi subito al lavoro.

Daniel Craig, che sarà per l'ultima volta James Bond nel prossimo No Time to Die, è stato già impegnato per alcune riprese nel centro città, nella piazza antistante la Chiesa di Sant'Agostino. Anche Cary Fukunaga è stato avvistato tra i Sassi per alcuni sopralluoghi, mentre una delle sue troupe continua a lavorare sulla sequenza della Aston Martin che verrà mostrata in apertura del nuovo film di 007.

La storia che Bond 25 - No Time To Die, diretto da Cary Fukunaga con protagonista Daniel Craig, racconterà è stata così descritta: "Bond ha lasciato l'attività come agente segreto e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace ha però vita breve quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta da lui e gli chiede aiuto. La missione di salvare uno scienziato che è stato rapito si rivela ben più insidiosa rispetto a quanto previsto, e porta Bond sulle tracce di un misterioso villain armato con una nuova tecnologia pericolosa".

Fukunaga ha scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. Nel cast di No Time to Die ci saranno Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, e Billy Magnussen. Tra gli interpreti ci sarà anche Christoph Waltz, interprete del malvagio Blofeld.