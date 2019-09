BoJack Horseman: Netflix annuncia che la sesta stagione sarà l'ultima, ecco il trailer!

BoJack Horseman si concluderà con la sesta stagione e il trailer degli ultimi episodi è stato diffuso online da Netflix.

Il video mostra il protagonista in crisi che scrive a Diane, il personaggio doppiato da Alison Brie. Il trailer mostra BoJack ancora in rehab dopo aver fatto degli ottimi passi in avanti grazie all'aver ammesso di aver bisogno di aiuto. La situazione per tutti i personaggi sarà però piuttosto complicata.

Netflix ha annunciato oggi che BoJack Horseman si concluderà con la sesta stagione che sarà composta da un totale di sedici episodi: i primi otto saranno disponibili dal 25 ottobre e i rimanenti otto il 21 gennaio 2020.

Ambientata a Hollywood, BoJack Horseman è una delle serie animate più acclamate degli ultimi anni e racconta con successo, attraverso un mix vincente di humor nero, comedy e satira, la quotidianità di un'ex star della sit-com anni '90 Horsin' Around. Il protagonista, un cavallo antropomorfo, dalla chiusura della serie passa le giornate nella sua lussuosa villa fra donne e alcol, insieme al coinquilino abusivo Todd.

Il cast vocale di BoJack Horseman include Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie, Paul F. Tompkins e la star di Breaking Bad, Aaron Paul. Nel corso delle stagioni lo show ha ospitato numerose star, sia fra i doppiatori che in qualità di personaggi veri e propri all'interno della trama: fra i più noti Paul McCartney, Daniel Radcliffe, Kristen Bell, Naomi Watts, Beyoncè, Andrew Garfield e Paul Giamatti.