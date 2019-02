Bohemian Rhapsody, Rami Malek pensava fosse una causa persa

Bohemian Rhapsody ha ottenuto un successo incredibile ai box office di tutto il mondo sorprendendo forse anche Rami Malek che, in un video inserito nei contenuti extra della versione in dvd del film, ha ammesso che considerava il progetto una causa persa.

L'interprete di Freddie Mercury ha infatti sottolineato: "Non pensavo che avrei mai interpretato il ruolo, e non volevo nemmeno farlo. Pensavo che fosse una causa persa. Dovevo cantare. Dovevo recitare con un accento britannico. Dovevo muovermi sul palco. Ma non volevo imitare Freddie. Volevo capire il perché delle sue azioni".

Per prepararsi alla parte, la star di Mr. Robot ha incontrato gli altri membri dei Queen e la sorella di Mercury, Kashmira, studiando con grandissima attenzione i filmati di archivio, prendendo lezioni di pianoforte e imparando i movimenti da eseguire davanti alla telecamera. Rami ha però sottolineato che la trasformazione fisica è stata essenziale per ottenere una buona performance: "Quello di cui avevo bisogno era somigliargli il più possibile con l'aiuto dei truccatori e dei parrucchieri per poter catturare la sua essenza". Indossare i costumi, spesso eccentrici, che ricreano i look dell'artista è stata inoltre un'esperienza unica: "Quando ti vesti coem Freddie rende le prove costume ogni volta davvero divertenti".

Malek ha aggiunto: "Freddie Mercury è un'icona e un eroe per così tante persone. Non penso di aver realmente capito quanto fosse importante per così tante persone in tutto il mondo. Interpretarlo è un'immensa responsabilità ma sono stato davvero felice di occuparmene".

Leggi anche: Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury

Lucy Boynton, interprete nel film candidato a cinque Oscar di Mary Austin (che è stata la fidanzata di Mercury per anni), ha aggiunto: "È la cosa più entusiasmante poter vedere un attore mentre scompare come persona e diventa qualcuno di diverso. È semplicemente magico, strano e sorprendente".

Ricordiamo che il DVD e il Blu-ray di Bohemian Rhapsody usciranno in Italia a marzo.