Bohemian Rhapsody in DVD e Blu-ray: uscita a breve con edizioni speciali ed extra inediti

Bohemian Rhapsody, il biopic musicale che ha incassato di più nella storia e che celebra l'iconica ed emozionante musica dei Queen e di Freddie Mercury, nonché il film che ha guadagnato di più ai botteghini italiani nel 2018, arriva in DVD e Blu-ray nonché in 4K Ultra HD e DVD targati 20th Century Fox Home Entertainment dal dal 28 marzo. Prima dell'uscita in homevideo il film arriverà negli Store digitali dal 14 marzo.

I preordini di Bohemian Rhapsody, vincitore di due Golden Globe come Miglior Film Drammatico e Miglior Attore Drammatico (Rami Malek) e con cinque candidature agli Oscar, sono già disponibili in formato digitale su iTunes e in Blu-ray, 4K Ultra HD e DVD su Amazon a questo link. Per i più appassionati sono disponibili anche due versioni da collezione in Blu-ray e DVD: la Booklet Edition che include 2 dischi e il libro sul film; e la versione Steelbook con un prezioso packaging.

Nelle edizioni homevideo i fan potranno rivivere la storia della band e il making of di Bohemian Rhapsody, la canzone più ascoltata in streaming del 20° secolo e di altri amati brani come "We Will Rock You", "Somebody to Love", "We are the Champions" e tanti ancora, per un viaggio musicale che fa cantare, ballare, ridere e commuovere. Per la prima volta si potrà vivere un'esperienza unica della durata di 22 minuti: la performance integrale del Live Aid, che ricrea l'evento originale del 1985, con l'aggiunta di due canzoni ("Crazy Little Thing Called Love" and "We Will Rock You") mai viste al cinema. E poi sono inclusi ulteriori ed emozionanti contenuti speciali per uno sguardo al dietro le quinte del film insieme ai Queen, al cast e al team creativo.

Leggi anche: Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury

I contenuti speciali dei formati Digitale, Blu-ray e 4K Ultra HD:

La performance completa del Live Aid nel film mai vista al cinema (unico extra presente nel DVD)

Rami Malek: impersonare Freddie

Il look e il sound dei Queen

Ricreare il Live Aid