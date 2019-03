Bohemian Rhapsody, Mary Austin: "Da Freddie Mercury una fortuna troppo grande da gestire"

Francesco Bellu

Per Mary Austin il lascito di Freddie Mercury è stato più un problema che altro. La donna che in Bohemian Rhapsody è interpretata da Lucy Boynton, ebbe una relazione con il front-man dei Queen ha, infatti, beneficiato di una parte cospicua dell'eredità personale di Mercury, che tra case, liquidi e i diritti di sfruttamento derivati dal successo del film uscito lo scorso autunno, sono lievitati a dismisura. Il Sun parla di ben 40 milioni di sterline incassati solo dopo l'uscita del film.

In un'intervista del 2013, rilasciata al Daily Mail, Mary Austin aveva raccontato di come l'eredità di Freddie Mercury le sarebbe pesata non poco: "Aveva ragione. Mi sono ritrovata a pensare, 'Oh Freddie, mi hai lasciato troppo e troppo pure da gestire. Sentivo di non essere all'altezza e mi aveva avvertito che la casa sarebbe stata la cosa più difficile da mantenere". Mentre per quanto riguarda gli altri membri dei Queen aveva sottolineato che: "Freddie era stato molto generoso con loro negli ultimi anni della sua vita, ma non credo che accettassero quella generosità, non penso che apprezzassero o riconoscessero ciò che Freddie aveva lasciato loro. Ha dato alla band un quarto delle azioni degli ultimi quattro album - cosa di cui non aveva bisogno di fare - ma loro non ne hanno mai parlato. Dopo la morte di Freddie, si sono allontanati". Tutto ciò fa supporre che i rapporti tra lei e il resto del gruppo si siano raffreddati in modo drastico, fede ne fa il fatto che Brian May e Roger Taylor abbiano raramente parlato di Mary Austin durante la promozione di Bohemian Rhapsody e che Lucy Boynton si sia rivolta a May per avere consigli sul come interpretarla nel film.

Vincitore di quattro Oscar, incluso quello per il miglior attore a Rami Malek, Bohemian Rhapsody è diventato in brevissimo tempo il biopic musicale con il maggior incasso nella storia del cinema: più di 800 milioni in tutto il mondo di cui quasi 30 milioni solo in Italia.

Ricordiamo che a marzo sono in uscita un libro su Bohemian Rhapsody e l'attesissimo DVD e Blu-ray di Bohemian Rhapsody con edizioni speciali ed extra inediti.