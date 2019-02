Bohemian Rhapsody, dietro le quinte: il libro ufficiale in uscita!

Bohemian Rhapsody è diventato uno dei grandi successi cinematografici degli ultimi anni e ora sugli scaffali delle librerie italiane arriverà, dal 28 marzo pubblicato da EPC Editore, il libro dedicato al dietro le quinte del film in cui si racconta la vita di Freddie Mercury e la storia dei Queen.

Il volume, con la prefazione di Brian May e Roger Taylor, racconta la carriera dell'artista e della band e contiene centinaia di scatti fotografici realizzati sul set e dietro le quinte, che ritraggono anche l'entourage delle star della musica, tra cui Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon, Jim Beach, Paul Prenter, Mary Austin, John Reid e altri ancora. L'autore Owen Williams illustra come la storia, gli eventi, i materiali di scena e i costumi sono stati sviluppati per questo film eccezionale, facendo di questo libro una bellissima testimonianza dell'indimenticabile esperienza cinematografica.

Leggi anche: Bohemian Rhapsody: tutti gli errori e le inesattezze nel film su Freddie Mercury

Una lettura avvincente e significativa, un imperdibile souvenir per i fan dei Queen, la loro musica e gli spettatori che hanno condiviso l'esperienza cinematografica indimenticabile che è Bohemian Rhapsody. Il film è stato il più visto in Italia nel 2018 e si è aggiudicato due statuette ai Golden Globes 2019, quella di miglior film drammatico e miglior attore in un film drammatico a Rami Malek. Il film ha ottenuto 7 candidature a BAFTA 2019 e 5 nomination agli Oscar 2019.