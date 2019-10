Bohemian Rhapsody: Elton John svela perché non ha visto il film su Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody è stato un successo incredibile, ma Elton John non ha visto il film su Freddie Mercury e i Queen per il quale Rami Malek è stato premiato con l'Oscar per il miglior attore. Elton John ha spiegato brevemente le ragioni per le quali non ha voluto vedere il film.

"Non riuscivo a guardarlo" - ha spiegato Elton John - "Non ci sono riuscito perché io e Freddie eravamo molto amici. Ho visto qualche scena di Bohemian Rhapsody e ho pensato che Rami Malek era fantastico, ma Freddie Mercury era uno dei miei più cari amici. Non riuscivo a guardare il film"

Non è una novità che Elton e Freddie fossero molto amici, del resto nella sua ultima biografia di recente pubblicazione, che si intitola Me, Elton John ha raccontato che Freddie Mercury gli consigliò di andare in rehab per risolvere i suoi problemi con le dipendenze da alcol e cocaina. E in altre occasioni ha raccontato anche altri aneddoti sulla loro amicizia. Un legame molto stretto che giustifica il rifiuto, da parte di Elton a guardare il film che ha conquistato i botteghini rivelandosi uno dei più grandi successi della stagione.

Subito dopo l'uscita di Bohemian Rhapsody, anche Elton John ha avuto il suo biopic in uscita, Rocketman, che anche se non ha fatto i numeri del film su Freddie Mercury, ha avuto un'accoglienza decisamente positiva dalla critica. Dopo Rocketman, John ha dato alle stampe un'autobiografia della quale sono stati condivisi i passaggi più clamorosi. Tra le pagine infatti, Elton John parla di Lady Diana, Sylvester Stallone, Richard Gere, ma anche di colleghi come Michaael Jackson. In particolare le dichiarazioni di Elton John su Michael Jackson hanno fatto arrabbiare i fan del Re del Pop.