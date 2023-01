L'attore Julian Sands disperso sui monti della California. Tgcom24 ha già pubblicato il coccodrillo

L'attore britannico Julian Sands, 65 anni, è stato dichiarato ufficialmente disperso. Lo ha annunciato il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino, in California.

Dell'interprete di film come Urla del silenzio, Camera con vista, Arachnophobia, si sono perse le tracce la sera del 13 gennaio, quando era uscito per arrampicarsi sul monte Baldy, situato nell'area delle San Gabriel Mountains, nel sud della California.

La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, Gloria Huerta. Purtroppo le condizioni meteorologiche sono difficili e c'è stata anche una tormenta, che ha ricoperto di ghiaccio e neve la zona dove si stava svolgendo l'escursione di Sands.

L'area, tra l'altro, è soggetta a valanghe e da giorni venivano sconsigliate arrampicate ed escursioni, visto l'alto numero di dispersi già registrato nella zona. Le ricerche sono proseguite anche con i droni, ma finché le condizioni climatiche non si ristabiliranno non sarà possibile setacciare accuratamente l'area.

La testata italiana Tgcom24 ha già pubblicato il coccodrillo (l'articolo commemorativo che segue la morte di un personaggio importante), titolandolo "È stato il volto affascinante dell'horror anni '90". L'articolo sosterrebbe addirittura che lo sceriffo di San Bernardino avrebbe ritrovato il corpo senza vita dell'attore già ieri, mercoledì 18 gennaio. Non sappiamo dove la testata online abbia recuperato l'informazione, e per quanto l'ipotesi che Julian Sands non sia sopravvissuto sia altamente probabile, i media statunitensi lo danno ancora per "missing", disperso.

Forniremo presto aggiornamenti.